Желтые очки, защищающие от света фар: стоит ли покупать

В этой статье мы разберем настолько ли они хороши на деле или же это все хороший маркетинговый ход?

Очень часто автомобилисты стали приобретать солнцезащитные и антибликовые очки для вождения автомобиля. У таких аксессуаров имеются цветные линзы.

Продавцы утверждают, что линзы очень помогают в управлении автомобилем. Самым основным фактором, на который ведутся все автомобилисты, является их полезность ночью. Обратите внимание на то, что такие очки есть абсолютно везде и на заправочных станциях и на прилавках различных магазинов.

История. Многие не знают, но такие очки продаются с 1950-х годов. На протяжении долгих лет и врачи-офтальмологи, а так же автомобилисты пытаются выяснить насколько они полезны. Специалисты лаборатории "JAMA Ophathalmology" выяснили, что нет никакой разницы в использовании обычных солнцезащитных очков и тех, которые имеют "специальные" линзы.

Те, кто производит данные очки, говорят о том, что цвет стекла позволяет смягчить слепящий свет фар автомобилей, которые едут по встречной полосе. В далёком 1972 году проводился ещё один эксперимент австралийскими учёными, которые выяснили, что жёлтая линза, установленная в очки, наоборот вредит зрению из-за того, что таким образом повышается порог контраста. Это негативно отражается на зрении автомобилистов.

Точно к таким же выводам пришли и учёные из "Harvard Medical School". Они установили, что использование очков с жёлтыми линзами в тёмное время суток очень опасно. Ведь если смотреть по цветовому кругу, то жёлтый цвет расположен напротив синего и оранжевого, соответственно, в очках пешеходов в одежде этих цветов будет очень сложно различить.

Строгий запрет. В 1997 году в США было запрещено рекламировать данный продукт. Точнее было запрещено говорить о том, что они помогают обезопасить вождение ночью.

Теперь, когда вы будете видеть такие очки, не ведитесь на обширную и многообещающую рекламу. Будет лучше, если вы просто сбавите скорость в тёмное время суток.