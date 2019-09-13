Скачать
Пятница, 13.09.2019
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Весь состав ЦИК отстранен голосами 341 депутата Рады (Видео)
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Зеленский предложил олигархам "перезапустить свою голову"
Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
Ломаченко может приостановить карьеру: названа причина
"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)
"Ангел" Лаис Рибейро выходит замуж (Фото)

Названы самые прибыльные автомобили (Фото)

Названы самые прибыльные автомобили (Фото)
12:01 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Опубликован рейтинг автомобилей, которые принесли производителям наибольшую прибыль.

Согласно новому отчету Bloomberg, самым прибыльным автомобилем, выпущенным в прошлом году, стал Porsche 911 восьмого поколения (серия 992). На эту модель пришлось 30% общего дохода Porsche AG, хотя она занимает всего 11% от общих продаж этого автопроизводителя.

Porsche 911 по показателю доходности опередил такие люксовые модели, как спорткар Ferrari F8 Tributo, кроссовер Aston Martin DBX, кроссовер-купе Mercedes-Benz GLE, и среднеразмерный кроссовер BMW X5, хотя они тоже приносят приличный доход своим кампаниям.

У итальянского спорткара наценка составляет 50%, но эта модель приносит только 17% от общего дохода Ferrari. В 2020 году, согласно прогнозу, британский люксовый кроссовер принесет своей компании 21% дохода, штутгартский кроссовер-купе – 24% дохода, а баварский SUV – 16% дохода.

Названы самые популярные б/у авто в Украине

Аналитики Bloomberg отмечают, что все вышеуказанные модели генерируют "непропорционально высокий уровень дохода".

Особенно выгодна ситуация для Volkswagen Group, так как недавно появилось новое поколение Porsche 911. Этот спорткар в качестве опции имеет много интересного оборудования, благодаря чему привлекает покупателей и продается дороже. Кроме того, новый 911 стоит дороже, чем модель предыдущего поколения. Одни только версии Turbo модели 911 могут ежегодно приносить Porsche 500 млн. долларов прибыли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Авто, Прибыльные автомобили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятница 13: приметы и суеверия этого мистического дня
02 Гороскоп на завтра, 13 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Рябошапка: Чумак проведет трансформацию военной прокуратуры в спецподразделение
04 Разумков и Кальюлайд встретились: обсудят реформы и борьбу с коррупцией
05 Отстранение Геращенко от заседаний: кто проголосует против
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада рассматривает &quot;коррупционные&quot; законопроекты (Онлайн)
Рада рассматривает "коррупционные" законопроекты (Онлайн)
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Украине во ВТО отказали в апелляции по спору с Россией
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Зеленский о Донбассе: Единственный путь к миру - дипломатия
Мультсериал &quot;Южный Парк&quot; продлили до 2023 года (Видео)
Мультсериал "Южный Парк" продлили до 2023 года (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь