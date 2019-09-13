Rinspeed Yello Talbo показал старый автомобиль с возможностями BMW Z4 (Фото)

Автомобиль имеет пастельно-желтый экстерьер и синий кожаный салон. В настоящее время он демонстрируется во Франкфурте и выставлен на продажу.

Автомобиль Rinspeed Yello Talbo 1996 года оказался данью уважения всем вещам в стиле ретро. Он основан на дизайне Talbot-Lago 150 SS от Figoni & Falaschi 1938 года. Автомобиль, который вы видите здесь, имеет пастельно-желтый экстерьер и синий кожаный салон. В настоящее время он демонстрируется во Франкфурте и выставлен на продажу.

Yello Talbo впервые вышла на публику в 1996 году на автосалоне в Женеве, что было вполне уместно, поскольку сами Rinspeed являются швейцарской компанией, пишут Carscoops. Автомобиль получит метку Potomac Classics, просящую потенциальных покупателей заплатить €125 000 ($137 470).

Ретрокар Rinspeed Yello Talbo оснащен 5-литровым двигателем V8 с наддувом мощностью 320 л.с. По прямой он может разгоняться до 100 км/ч за 5,5 секунды. Помогает передавать усилие автоматическая коробка передач, примерно с такой же динамикой, как у BMW Z4 sDrive30i.

Он оснащен подвеской Eibach и 20-дюймовыми колесами BBS RS-II. В отличие от автомобиля, на котором он основан, у Yello Talbo также есть очень интересные (и, возможно, стильные) вырезы на задних крыльях.

В добавок ретрокар имеет синий кожаный салон, который пропитан тканями "En Soie". Другие функции включают стереосистему Pioneer и часы Crash, изготовленные из переработанного алюминия, которые можно снять с центральной ступицы рулевого колеса и поместить на запястье водителя — и наоборот.