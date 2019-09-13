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Проект Geely и Volvo: кроссовер построенный на базе BMA получил имя (Фото)

Проект Geely и Volvo: кроссовер построенный на базе BMA получил имя (Фото)
15:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Порадует владельца панорамная крыша, двухуровневая оптика, а также оригинальные икс-образные выштамповки по бокам кузова.

Совместный проект Geely и Volvo наконец-то получит преемника. Паркетник построенный на базе BMA с названием Icon получил в длину 4350 мм и межосевое расстояние 2640 мм. Фото паркетника опубликованы не только китайским издательством. Причем ни одна из сторон не приукрашала вклада в работу.

Облик почти полностью скопировали у концепта 2018 года. Серийный Geely Icon отличается двухуровневой оптикой и практически такими же задними бамперами и фонарями.

Оригинален внешний вид топовых модификаций. Им достались скрывающиеся в дверях выдвижные ручки. Это решение впервые применила британская марка Range Rover. С тех пор эту тему начали активно обкатывать и другие марки. Теперь и Geely остановили выбор на таком практичном и привлекательном дизайнерском решении. 

Представлен кроссовер с уникальной цифровой приборной панелью (Фото)

На данный момент серийному Icon полагается турботройка на 1,5 литра и отдачей 177 л/с. Кстати, силовой агрегат создавался совместно со специалистами Volvo. Предположительно в пару к мотору приставят 7РКПП с двухдисковым сцеплением.

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Автомобиль, Авто, Geely и Volvo, BMA.
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