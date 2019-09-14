Внедорожники просто не круты: McLaren не будет выпускать кроссоверы

Компания предпочитает придерживаться спортивных автомобилей.

Кроссоверы являются источником дохода для производителей высшего класса. Такие компании, как Lamborghini и Rolls-Royce едва успевают удовлетворить спрос на свои сверхдорогие внедорожники Urus и Cullinan. Даже такие производители, как Ferrari и Aston Martin, собираются приступить к выпуску первых SUV.

Но одна компания по-прежнему противостоит внедорожникам: McLaren. Британский производитель суперкаров не будет строить внедорожник. В недавнем интервью руководитель марки совершенно четко заявил об этом. Даррен Годдард, директор подразделения спортивных серий McLaren, сказал, что "внедорожники просто не круты".

"Все они просто гонятся за объемом. Это не чисто. Думать о разнице между массовым производством и эксклюзивным продуктом совсем по-другому", - добавил Годдард. Но в то время как McLaren часто проповедует "эксклюзивность", бренд находится на верхнем уровне общих продаж для класса.

В 2018 году продажи McLaren выросли на 43,9%, составив 4 806 автомобилей. Это лучше, чем Rolls-Royce, который продал 4 107 автомобилей и всего на несколько тысяч позади Lamborghini, который в 2018 году перевез 5 750 автомобилей (исторический максимум). Не смотря на то, что внедорожник не находится в планах бренда, Годдард говорит, что электрические модели действительно находятся на ранних стадиях разработки, однако здесь имеются определенные трудности.

"Мы находимся в большей степени в программе оценки, чем в программе развития. Мы ждем правильной технологии, которая позволит нам получить опыт. Мы знаем, что он еще не готов и не совсем в сроках, когда он будет готов", - говорит Годдард.