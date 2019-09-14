Toyota презентовала обновленный вариант Prius 2020 года

Новинка получила расширенный список систем безопасности и поддержку Apple CarPlay в базовой комплектации.

Японский автопроизводитель обновил модель Prius. Автомобиль уже в базовом исполнении может похвастаться 7-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Amazon Alexa, а также комплексом систем безопасности Toyota Safety Connect. К сожалению, Android Auto по-прежнему не поддерживается.

Prius 2020 года будет по-прежнему предлагаться в модификациях L Eco, LE, XLE и Limited для моделей с передним приводом, а полноприводное исполнение будет доступно в версиях LE и XLE.

Пакет Toyota Safety Connect, включающий такие функции, как вызов экстренной помощи, поиск украденного автомобиля, помощь на дороге и автоматическое оповещение о столкновении, теперь является стандартным и поставляется с бесплатной подпиской на 3 года.

Кроме того, 7-дюймовая информационно-развлекательная система оснащена 6 динамиками, 3 портами USB и одним вспомогательным аудиоразъемом, а также улучшенным распознаванием голоса, Bluetooth, доступом к телефонной книге и потоковой передачей музыки, Siri Eyes Free и резервной камерой.

Наиболее экономичным представителем серии Prius является версия L Eco. Гибридная трансмиссия, которая сочетает 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с двумя мотор-генераторами и аккумуляторной батареей, остается неизменной.

Список оборудования отделки салона LE включает Smart Key, систему мониторинга "слепых зон" с функцией контроля при выезде с парковки. В старшей версии XLE покупатель получит 17-дюймовые колесные диски, сиденья с отделкой SofTex с электроприводом и подогревом, а также беспроводную зарядку для телефона.

Только в топовом исполнении гибридный японский автомобиль получает 11,6-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы с навигацией и аудиосистемой премиум-класса JBL, адаптивной системой переднего освещения с автоматическим регулированием фар и многое другое.

Пакет систем помощи водителю Toyota Safety Sense по-прежнему является стандартным выбором для всей линейки и включает в себя систему предварительного столкновения с обнаружением пешеходов, оповещение о выходе из полосы движения с функцией возврата на занимаемую полосу, автоматический дальний свет и активный круиз-контроль, который работает на любой скорости.