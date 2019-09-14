BMW показала уникальную версию M8 Individual Manufaktor Edition (Фото)

Новая BMW M8 была выпущена для Канады в количестве всего 20 экземпляров.

Специальная версия М8 2020 года была представлена в Канаде. Новинка будет выпущена лимитированным тиражом в количестве всего за 20 штук, по 10 единиц в "Огненно-красном" и в "Замороженном черном". Хотя может показаться, что это специальное издание было выпущено просто для запуска новой машины М, оно имеет связь с историей бренда.

В начале 1990-х компания BMW тайно разработала широкофюзеляжный прототип M8, окрашенный в ярко-красный цвет. Немецкий производитель автомобилей отказался признать существование автомобиля до 2010 года, и это, безусловно, довольно мифическая машина в истории подразделения М.

Специальные канадские модели Individual Manufaktor Edition не просто имеют специальную окраску. Все 20 авто поставляются в комплекте с различными деталями M Performance, включая детали из углеродного волокна для решетки радиатора, воздухозаборника, боковых юбок, заднего диффузора и спойлера. Что касается салона, есть только одна конфигурация отделки салона, которая включает кожу мериноса, отделанную в цветах Sakhir Orange и Black с контрастной строчкой Sakhir Orange.

Владельцам модели, выпущенной ограниченным тиражом, напомнят, что они водят что-то особенное, благодаря надписи "BMW Individual Manufaktor" на карбоновом подстаканнике и крышке лотка для зарядки беспроводного телефона.

Кроме того, машина технически идентична стандартной M8 Competition. Это означает, что он оснащен 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом, обеспечивающим 617 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Цены начинаются от 198 000 долларов.