В Украине электромобили станут дешевле и получат новые льготы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий отмену сбора в Пенсионный Фонд при покупке электрокара.

В Украине новые электромобили могут стать более доступными, чем сейчас. Дело в том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2054, предусматривающий отмену сбора в Пенсионный Фонд при первичной покупке электрокара.

Сейчас украинцы при первой регистрации электромобиля платят в Пенсионный Фонд сбор в размере 3-5% от его стоимости. Чем дороже электрокар – тем больше сбор.

В новом законопроекте от этого сбора предлагается полностью отказаться. Если это произойдет, то электромобили станут немного доступней для украинцев.

В законопроекте №2054 содержаться и другие предложения, направленные на увеличение рынка электрокаров в Украине. Например, водители машин с электрической силовой установкой в случае его принятия смогут ездить по полосам, предназначенных для движения маршрутных транспортных средств.

Также предлагается упростить механизм выделения земли под зарядные станции электрокаров и не лицензировать услуги по продаже электроэнергии, если она предназначена для зарядки машин с электрической силовой установкой.

И еще одно важное предложение этого законопроекта – создание государственной программы по оформлению кредита с нулевой процентной ставкой при покупке электромобиля. Правда, пока не ясно, за чей счет будет действовать "нулевая процентная ставка". Банки ведь попросят денежную компенсацию у государства.