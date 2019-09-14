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Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)

Новый Renault Captur пополнит список гибридных автомобилей (Фото)
22:03 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: Твиттер

Начиная со следующего года, Renault Captur будет предлагаться с подключаемой гибридной трансмиссией.

После проданных полутора миллионов единиц в более чем 90 странах за последние семь лет, Renault Captur был полностью переделан. Второе поколение анонсировали в июле, и теперь показали на Франкфуртском автосалоне.

Новый с нуля, он имеет современный, но эволюционный дизайн, который делает его похожим на меньший Kadjar. Он основан на платформе CMF-B Clio пятого поколения, которая дает возможность внедрять в трансмиссию электричество. В результате, начиная со следующего года, он также будет предлагаться с подключаемой гибридной трансмиссией. Причем отчасти технологи были взяты из проверенных на "Формуле-1".

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Captur PHEV будет использовать 1,6-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя. В качестве резервной копии будет использоваться батарея емкостью 9,8 кВт / ч, которая обеспечивает электрический диапазон 45 км (28 миль) при скорости до 135 км / ч (83 миль в час).

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Renault, Renault Captur, Гибрид, Электродвигатель.
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