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Audi SQ2: новенький "заряженный" кроссовер был представлен во Франкфурте (Фото)

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Audi SQ2: новенький "заряженный" кроссовер был представлен во Франкфурте (Фото)
09:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На своем стенде на франкфуртском автосалоне немецкий автопроизводитель представил "заряженную" версию кроссовера Audi Q2.

От стандартного исполнения Audi SQ2 версия отличается более агрессивным внешним видом, который подчеркивают новые бамперы с большими воздухозаборниками, обновленная радиаторная решетка с шильдиком RS, а также аккуратный спойлер над дверью багажного отделения.

Что касается интерьера Audi SQ2, то он заимствован у стандартной версии, но отличается контрастными дверными панелями, и такими же элементами на центральной консоли.

Главным отличием стало спортивное рулевое колесо D-образной формы.

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За производительность SQ2 отвечает 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 300 л.с. мощности, которая передается через 7-тупенчатым "робот" S tronic с двумя сцеплениями на обе оси через фирменную систему полного привода quattro.

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Audi, Авто, Фото, Кроссовер, Франкфурт, Audi SQ2.
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