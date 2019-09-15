Audi SQ2: новенький "заряженный" кроссовер был представлен во Франкфурте (Фото)

На своем стенде на франкфуртском автосалоне немецкий автопроизводитель представил "заряженную" версию кроссовера Audi Q2.

От стандартного исполнения Audi SQ2 версия отличается более агрессивным внешним видом, который подчеркивают новые бамперы с большими воздухозаборниками, обновленная радиаторная решетка с шильдиком RS, а также аккуратный спойлер над дверью багажного отделения.

Что касается интерьера Audi SQ2, то он заимствован у стандартной версии, но отличается контрастными дверными панелями, и такими же элементами на центральной консоли.

Главным отличием стало спортивное рулевое колесо D-образной формы.

За производительность SQ2 отвечает 2,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом на 300 л.с. мощности, которая передается через 7-тупенчатым "робот" S tronic с двумя сцеплениями на обе оси через фирменную систему полного привода quattro.