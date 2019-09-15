Во Франкфурте официально представили Mini Cooper SE Countryman All4 (Фото)

Эта гибридная версия модели Mini Cooper SE Countryman, которая оснащена полным приводом.
Показанный во Франкфурте гибрид Cooper SE Countryman All4 получил высоковольтную батарею нового поколения, емкость которой вырасла в разы - с 7,7 до 10,0 кВт/ч. Это позволило автопроизводителю увеличить дальность хода модели исклчительно на электротяге на 30% до максимальных 55–57 км.
Литий-ионная батарея расположилась под задним сиденьем, что позволило немного сэкономить место и улучшить конфигурацию салона. ее зарядка осуществляется за 5 часов от стандартной настенной розетки или за 3 часа 15 минут при подключении к специальному зарядному устройству.
В основу гибридной силовой установки Mini Cooper SE Countryman All4 лег 1,5-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель, которому помогает электромотор. суммарная отдача такого агрегата составляет 224 л.с. В паре с гибридом трудится полноприводная система, которая при необходимости задействует задние колеса. Новый Cooper S E Countryman ALL4 разгоняется до 100 км/час за 6,8 секунды.
Новинка пополнит электрифицированный модельный ряд марки.