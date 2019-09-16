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Skoda Superb получила "внедорожный" вариант Scout (Фото)

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Skoda Superb получила "внедорожный" вариант Scout (Фото)
09:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Skoda Superb Scout будет доступна исключительно в кузове "универсал" и с полным приводом.

На своем стенде во Франкфурте чешская компания показала внедорожную версию Superb — Scout.

Внешне Superb стал выглядеть более брутально благодаря защитным пластиковым накладкам на бамперах, колесных арках и боковинах кузова. Кроме того, крайне дерзко смотрится псевдоалюминиевая защита нижней части автомобиля, которая подчеркивает увеличенный на 15 мм дорожный просвет.

Боковые зеркала также получили алюминиевую отделку, а на передние крылья обзавелись шильдиками с названием модели. Завершает "брутальный" облик комплект 18- или 19-дюймовых легкосплавных дисков.

Как сообщают журналисты издания tarantas.news, интерьер Superb Scout может похвастаться наличием декоративных элементов "под дерево" и качественной устойчивой к загрязнениям обшивкой сидений с красной контрастной строчкой. В более дорогих комплектациях Scout предлагает отделку салона кожей или замшей. 

Моторная гамма будет представлена двумя силовыми установками: 2,0-литровым дизелем TDI на 190 л.с. и 2,0-литровым бензиновым TSI на 272 л.с. мощности. В качестве трансмиссии оба мотора используют 7-диапазонного "робота" DSG.

В качестве дополнительных опций чешская компания предлагает адаптивное шасси с возможностью настройки для разных типов дорожного покрытия, новый режим вождения Off-Road, при котором систему стабилизации делается более жесткой и имитирует блокировку дифференциала. Европейские дилеры ожидают Skoda Superb Scout в начале 2020 года.

Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех

Напомним, что Volkswagen на проходящем сейчас во Франкфурте автосалоне показал публике, правда, в хорошо закамуфлированном виде, свой новый электрический кроссовер Volkswagen ID 4. Его серийное производство начнется в 2020 году.

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Автомобиль, Skoda, Авто, Франкфурт, Чешская компания, Брутальный, Skoda Superb Scout.
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