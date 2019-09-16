Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Разумков назвал дату презентации бюджета-2020 в Раде
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Зеленский проводит встречу с президентом Словакии
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Ястремская позорно проиграла представительнице России на Japan Open
Сегодня Международный день охраны озонового слоя
Сегодня Международный день охраны озонового слоя

Jeep выпустил лимитированную серию Grand Cherokee Upland Edition (Фото)

Смотрите фото (3)
Jeep выпустил лимитированную серию Grand Cherokee Upland Edition (Фото)
12:51 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Всего будет выпущено 44 экземпляра Jeep Grand Cherokee Upland Edition, и каждый из них поставляется в двух цветах кузова: ярко-белый или алмазно-черный.

Новинка уже доступна в дилерских центрах марки в Австралии. 

Известно, что в ее основу легла модификация Laredo, а стоимость новинки состовляет 61 450 австралийских долларов. 

Среди других достоинств — эксклюзивные черные 20-дюймовые колеса с дизайном с пятью спицами, обутые в шины Ally-Wraingler Goodyear, глянцевая черная отделка и акценты Blue Desert Sky на объемных эмблемах Jeep и Grand Cherokee. 

Интерьер Grand Cherokee Upland Edition выполнен с акцентом Desert Sky Blue на рулевом колесе и подлокотниках.

Стандартное оборудование включает в себя 8,4-дюймовый экран мультимедийного косплекса с поддержкой навигации Uconnect и возможностью подключения смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, система контроля "слепых" зон и предотвращения столкновения при выезде с парковки.

Skoda Superb получила "внедорожный" вариант Scout (Фото)

Под капотом лимитированной версии модели скрывается 3,0-литровый турбодизельный V6, который выдает 286 л.с. мощности и крутящий момент в 347 Нм. Пару агрегату составляет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система.

Grand Cherokee Upland также имеет двухступенчатую раздаточную коробку с высоким и низким передаточными числами, а максимальный вес прицепа, который внедорожник может буксировать, составляет 3500 кг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобили, Авто, Jeep, Grand Cherokee Upland Edition.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 В украинских военных в 2020 году будет новый мундир
05 Запечатлена система колец Сатурна (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Нацбанк укрепил гривню до уровня 2016 года
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Где тепло, а где дожди: погода 16 сентября (карта)
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Большая сумма: назван размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
&quot;Ничего не могу поделать&quot;: украинскую певицу преследует маньяк
"Ничего не могу поделать": украинскую певицу преследует маньяк
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь