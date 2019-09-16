Jeep выпустил лимитированную серию Grand Cherokee Upland Edition (Фото)

Всего будет выпущено 44 экземпляра Jeep Grand Cherokee Upland Edition, и каждый из них поставляется в двух цветах кузова: ярко-белый или алмазно-черный.

Новинка уже доступна в дилерских центрах марки в Австралии.

Известно, что в ее основу легла модификация Laredo, а стоимость новинки состовляет 61 450 австралийских долларов.

Среди других достоинств — эксклюзивные черные 20-дюймовые колеса с дизайном с пятью спицами, обутые в шины Ally-Wraingler Goodyear, глянцевая черная отделка и акценты Blue Desert Sky на объемных эмблемах Jeep и Grand Cherokee.

Интерьер Grand Cherokee Upland Edition выполнен с акцентом Desert Sky Blue на рулевом колесе и подлокотниках.

Стандартное оборудование включает в себя 8,4-дюймовый экран мультимедийного косплекса с поддержкой навигации Uconnect и возможностью подключения смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, система контроля "слепых" зон и предотвращения столкновения при выезде с парковки.

Под капотом лимитированной версии модели скрывается 3,0-литровый турбодизельный V6, который выдает 286 л.с. мощности и крутящий момент в 347 Нм. Пару агрегату составляет 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полноприводная система.

Grand Cherokee Upland также имеет двухступенчатую раздаточную коробку с высоким и низким передаточными числами, а максимальный вес прицепа, который внедорожник может буксировать, составляет 3500 кг.