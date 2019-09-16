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Renault Zoe: чем удивит нового поколения (Фото)

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Renault Zoe: чем удивит нового поколения (Фото)
14:58 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Поставки этой новинки начнутся в конце 2019 года.

В Европе открылся предварительный заказ на Renault Zoe нового (второго) поколения. 

Renault Zoe второго поколения получил новый передний бампер, хромированные выставки в решетке радиатора, новые колесные диски. В базовой комплектации теперь есть светодиодные фары и противотуманные фары.

Салон отделан новыми, более качественными материалами. Появилась новая мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Доступны активные системы безопасности, в том числе автоматическое экстренное торможение.

Но самое главное, что у новой Zoe батарея более ёмкая, чем раньше. Если раньше у этого электромобиля батарея была на 22 и 41 кВт/ч, то теперь на 52 кВт/ч. В результате запас хода увеличился до 395 км (по тестам WLTP). Мощность электромотора составляет 135 л.с. и 245 Нм крутящего момента.

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Благодаря новому электромотору Zoe второго поколения до 100 км/ч разгоняется за 10 секунд при максимальной скорости 140 км/ч. Покупателям предложат и версию с менее мощным старым электромотором (она будет стоить немного дешевле).

Полная зарядка батареи занимает чуть больше девяти часов. Есть возможность быстрой подзарядки. Так, батарею можно зарядить за 30 минут настолько, чтобы проехать около 145 км.

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Авто, Renault Zoe, Новинки автомобилей, Новые авто, Авомобили.
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