Названа дата дебюта нового Toyota Land Cruiser 300 (Фото)

Задняя часть, скорее всего, сохранит свой квадратный стиль, но визуально будет облегчена.

По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.

Новинка лишится традиционного V8, но получит гибридную силовую установку, в основе которой будет лежать турбированная "шестерка".

Это определенно будет не мотор от Toyota Crown или Lexus LS 500.

Внешность новинки будет отличаться благодаря массивной решетке радиатора, широким горизонтальным ламелям, оптикой с современной графикой и вставками под жалюзи во всю ширину бампера.

Напомним, что Renault Zoe второго поколения получил новый передний бампер, хромированные выставки в решетке радиатора, новые колесные диски. В базовой комплектации теперь есть светодиодные фары и противотуманные фары.