Tesla разрабатывает новые стеклоочистители: подробности

Американская компания подала заявку на патент на новую электромагнитную систему стеклоочистителя, которая имеет одну щетку и позволит сократить расход электроэнергии от батареи.

Последней автомобильной деталью, которая могла быть революционизирована компанией Tesla, можно назвать стеклоочиститель.

Это всего лишь небольшой набор зубчатых колес, который вращается вперед и назад для перемещения щетки стеклоочистителя по лобовому стеклу.

Конечно, щетки стеклоочистителей стали более продвинутыми, поскольку производители узнали, как лучше обеспечить контакт с лобовым стеклом и не допускать ухудшения обзорности, но в патентной заявке Tesla говорится, что компания смотрит на проблему по-новому.

Опубликованная 5 сентября патентная заявка описывает "электромагнитную систему стеклоочистителей для лобового стекла автомобиля". Согласно документу, эта конструкция с одной щеткой должна быть более эффективной и привлекательной, хотя из рисунков видно, что она также может быть адаптирована к установке двух щеток. Работает система с использованием электромагнитов и направляющих.

Конструкция Tesla включает блок, прикрепленный к рычагу стеклоочистителя и щетке. Рычаг соединен с двумя направляющими для удержания системы на месте и обеспечения контакта с лобовым стеклом. Блок движется на множестве магнитов, окруженных электромагнитной катушкой. Когда ток проходит через магнит и катушку, блок перемещается по ветровому стеклу, перемещая щетку стеклоотчистителя.

Для электромобиля немаловажно, что с этой системой стеклоочиститель должен потреблять меньше энергии от автомобильного аккумулятора. Tesla в своей заявке упоминает, что механические компоненты традиционной щетки стеклоочистителя создают большое трение, что требует большей мощности от моторчика, который перемещает рычаг назад и вперед.

Электромагниты по существу не имеют трения, поэтому единственное сопротивление в системе стеклоочистителей Tesla оказывают направляющие, по которым скользит рычаг. Такое снижение потребляемой мощности может увеличить и без того удивительный пробег электрокара Tesla Model S.