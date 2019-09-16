Скачать
Понедельник, 16.09.2019
Не только "минималка": с 1 января может подняться прожиточный минимум
Не только "минималка": с 1 января может подняться прожиточный минимум
В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
В Раде появился текст законопроекта о госбюджете-2020
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Боруссия Д - Барселона: анонс и прогноз матча Лиги чемпионов
Весили больше тонны: обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов
Обнаружено семейство странных вымерших сумчатых гигантов

Tesla разрабатывает новые стеклоочистители: подробности

Смотрите фото (3)
Tesla разрабатывает новые стеклоочистители: подробности
18:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Американская компания подала заявку на патент на новую электромагнитную систему стеклоочистителя, которая имеет одну щетку и позволит сократить расход электроэнергии от батареи.

Последней автомобильной деталью, которая могла быть революционизирована компанией Tesla, можно назвать стеклоочиститель.

Это всего лишь небольшой набор зубчатых колес, который вращается вперед и назад для перемещения щетки стеклоочистителя по лобовому стеклу.

Конечно, щетки стеклоочистителей стали более продвинутыми, поскольку производители узнали, как лучше обеспечить контакт с лобовым стеклом и не допускать ухудшения обзорности, но в патентной заявке Tesla говорится, что компания смотрит на проблему по-новому.

Опубликованная 5 сентября патентная заявка описывает "электромагнитную систему стеклоочистителей для лобового стекла автомобиля". Согласно документу, эта конструкция с одной щеткой должна быть более эффективной и привлекательной, хотя из рисунков видно, что она также может быть адаптирована к установке двух щеток. Работает система с использованием электромагнитов и направляющих.

Конструкция Tesla включает блок, прикрепленный к рычагу стеклоочистителя и щетке. Рычаг соединен с двумя направляющими для удержания системы на месте и обеспечения контакта с лобовым стеклом. Блок движется на множестве магнитов, окруженных электромагнитной катушкой. Когда ток проходит через магнит и катушку, блок перемещается по ветровому стеклу, перемещая щетку стеклоотчистителя.

Для электромобиля немаловажно, что с этой системой стеклоочиститель должен потреблять меньше энергии от автомобильного аккумулятора. Tesla в своей заявке упоминает, что механические компоненты традиционной щетки стеклоочистителя создают большое трение, что требует большей мощности от моторчика, который перемещает рычаг назад и вперед.

Электрокары Tesla смогут проезжать 3,5 млн км на одном заряде батареи

Электромагниты по существу не имеют трения, поэтому единственное сопротивление в системе стеклоочистителей Tesla оказывают направляющие, по которым скользит рычаг. Такое снижение потребляемой мощности может увеличить и без того удивительный пробег электрокара Tesla Model S.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Tesla, Стеклоочиститель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во время захвата разведчиками Цемаха боевики пытались его убить
02 Nissan готовит к выпуску электрокроссовер, которому приписывают небывалый успех
03 Волкер назвал условия реализации "формулы Штайнмайера"
04 Сенцов сделал два вывода после недели в Украине
05 Тайсон Фьюри показал свою жуткую травму (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
Чапутова: В Словакии распространяется ложь об Украине
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра, 17 сентября
Лучше остаться дома: прогноз погоды на завтра
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Зеленский провел встречу с президентом Словакии (Фото, Видео)
Руперт Френд присоединится к касту фильма &quot;Бесконечность&quot;
Руперт Френд присоединится к касту фильма "Бесконечность"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь