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Toyota презентовала новые компактвэны Daihatsu Sigra и Toyota Calya (Фото)

Toyota презентовала новые компактвэны Daihatsu Sigra и Toyota Calya (Фото)
13:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Обновленные модели обзавелись инновационными шайбами, с помощью которых можно управлять системами климат-контроля.

На компактвэны установлена новая радиаторная решетка, передний бампер, оригинальные колесные диски. 

Что касается размеров авто, они практически не поменялись - длина составила 4070 мм, а расстояние между осями - 2525 мм. 

В салоне разместили отсеки для мелочей под селектором КПП, а также выдвижные ящики под вторым рядом сидений. Обивка кресел осуществляется при помощи более качественного материала нового оттенка. 

Нельзя не упомянуть, что обе модели получили современный инновационный комплекс с сенсорным дисплеем и камерой заднего вида. При помощи рулевого колеса обновленного Calya есть возможность управлять "музыкой".

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Calya и Sigra имеют силовую установку на 1,2 литра мощностью в 88 лошадиных сил. Помимо этого, компактвэн Daihatsu получил 67-сильный "атмосферник" на один литр. Мотор работает в совокупности с пятидиапазонной "механикой" или четырехступенчатым "автоматом". Авто получат исключительно передний привод.

Цена за усовершенствованный компактвэн Daihatsu Sigra установлена от 114 до 156,75 млн. индонезийских рупий. Обновленная Toyota Calya стоит чуть дороже - от 137,463 до 158,4 млн рупий.

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Автомобиль, Авто, Toyota Calya, Toyota Calya и Daihatsu Sigra, Daihatsu Sigra.
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