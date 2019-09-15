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Mercedes-Benz G500 Manufactur официально представлен во Франкфурте (Фото)

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Mercedes-Benz G500 Manufactur официально представлен во Франкфурте (Фото)
15:25 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Франкфуртский автосалон традиционно привлекает автопроизводителей, которые хотят показать свои новые модели.

Компания Mercedes решила также привести несколько особых версий уже существующих авто.

Mercedes-Benz G500 Manufactur получил особый голубой оттенок, названный South Seas Blue Metallic. Образ дополнен 20-дюймовые колесные диски, окрашенные в черный цвет.

В черном цвете выполнены также наружние зеркала заднего вида, бампера и накладки колесных арок. Такой контраст синего и черного цветов придает автомобилю гармоничный и солидный вид.

Специалисты немецкой компании также поработали над салоном "Гелентвагена". Интерьер получил отделку из двухцветной кожи Nappa, а взгляд сразу приковывает полностью цифровая приборная панель, объединенная с мультимедийным комплексом в кажущийся единым блок.

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В движение Mercedes-Benz G500 Manufactur приводится 4,0-литровым V8, который работает совместно с автоматической коробкой переключения передач 9G-Tronic.

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В базовом оснащении модель оценили в 107 040 евро, а за машину с полным набором дополнительных опций дилеры попросят уже 155 408 евро.

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Авто, Фото, Mercedes-Benz, Франкфуртский автосалон 2019, Mercedes-Benz G500 Manufactur.
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