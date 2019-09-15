Mercedes-Benz G500 Manufactur официально представлен во Франкфурте (Фото)

Франкфуртский автосалон традиционно привлекает автопроизводителей, которые хотят показать свои новые модели.

Компания Mercedes решила также привести несколько особых версий уже существующих авто.

Mercedes-Benz G500 Manufactur получил особый голубой оттенок, названный South Seas Blue Metallic. Образ дополнен 20-дюймовые колесные диски, окрашенные в черный цвет.

В черном цвете выполнены также наружние зеркала заднего вида, бампера и накладки колесных арок. Такой контраст синего и черного цветов придает автомобилю гармоничный и солидный вид.

Специалисты немецкой компании также поработали над салоном "Гелентвагена". Интерьер получил отделку из двухцветной кожи Nappa, а взгляд сразу приковывает полностью цифровая приборная панель, объединенная с мультимедийным комплексом в кажущийся единым блок.

В движение Mercedes-Benz G500 Manufactur приводится 4,0-литровым V8, который работает совместно с автоматической коробкой переключения передач 9G-Tronic.

В базовом оснащении модель оценили в 107 040 евро, а за машину с полным набором дополнительных опций дилеры попросят уже 155 408 евро.