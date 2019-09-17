Эксперты назвали автобренды, для которых чаще всего вызывают эвакуатор

Чаще всего эвакуатор вызывают из-за проблем с двигателем, коробкой передач, электрикой и после ДТП.

Онлайн-помощник в выборе автосервиса Uremont опубликовал новый отчет о поломках автомобилей. оказалось, что чаще всего с серьезными неисправностями, требующими вызов эвакуатора, сталкиваются владельцы автомобилей Audi.

Около 3% владельцев автомобилей Audi вызывали эвакуатор через приложение Uremont. Немного реже сталкиваются с серьезными проблемами владельцы автомобилей Peugeot (2,5%) и Daewoo (2,4%).

Для автомобилей Mercedes-Benz количество заявок с вызовом эвакуатора составило 2,3%, а для автомобилей BMW — 2,2%. Эти два бренда замкнули пятерку автомобилей, для которых чаще всего через агрегатор Uremont вызывают эвакуатор.

В десятку автомобильных брендов, для которых чаще всего вызывают эвакуатор, входят также Subaru, Skoda, Nissan, Opel и ВАЗ.

Нужно отметить, что попадание в этот список того или иного бренда не является свидетельством, что автомобиль плохой и часто ломается. Просто владельцы, например, автомобилей ВАЗ реже пользуются услугами эвакуатора, предпочитая просить отбуксировать свою машину друзей или знакомых.