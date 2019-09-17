Официально представлен обновленный Mercedes-Maybach S560 4Matic (Фото)

Черный лак с серебристыми линиями покрывает переднюю панель, а также заднюю часть передних кресел, а это еще 2 368 евро.

Немецкий производитель привез на международный автосалон обновленный роскошный седан.

Представители бренда во время премьеры объявили, что Mercedes-Maybach S560 4Matic можно заказать у немецких дилеров по цене от 144 638 евро и до 214 тысяч евро для персонализированного варианта.

Maybach S560 получил эксклюзивную краску, которая оценивается в 14 280 евро. Верхняя часть кузова окрашена в арагонитовое серебро Maybach Manufaktur, а нижняя - в антрацитовой синий цвет. Роскошный внешний вид удачно подчеркивает комплект полированных многоспицевых 20-дюймовых колесных дисков, которые оценены в 5 890 евро.

Интерьер может похвастаться двухцветной обшивкой из полуанилиновой кожи, что добавляет к базовой стоимости примерно 3 600 евро. Дверные панели и сиденья получили ромбовидный рисунок для дополнительного зрительного эффекта.

Премиальная акустическая система Burmester стоимостью 6 307 евро выдает великолепное звучание. Кроме того, в оснащение Mercedes-Maybach S560 4Matic вошла полностью цифровая панель приборов с камерой ночного видения, а также парковочный ассистент, камеры кругового обзора и многое другое.

Напомним, что Японский автопроизводитель обновил модель Prius. Автомобиль уже в базовом исполнении может похвастаться 7-дюймовым экраном информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay и Amazon Alexa, а также комплексом систем безопасности Toyota Safety Connect. К сожалению, Android Auto по-прежнему не поддерживается.