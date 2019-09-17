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Возрождение легенды: Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70

Возрождение легенды: Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70
17:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Японская модель, выпускающаяся с 1980-х годов, получила новую версию для серьезного бездорожья с названием Namib.

Новая версия Toyota Land Cruiser 79 была названа в честь африканской пустыни Намиб.

Новинку отличает решетка радиатора со структурой в виде сот, силовые бамперы с «кенгурятником» спереди и фаркопом сзади, дополнительное освещение, шноркель, 16-дюймовые колесные диски с резиной для бездорожья и защитное покрытие грузового отсека.

В движение Toyota Land Cruiser 79 Namib приводится 205-сильным турбодизельным агрегатом объемом 4,5 литра.

Его крутящий момент составляет 430 Нм при 1200–3200 оборотов в минуту. Пару силовой установке составляет 5-ступенчатая механическая трансмиссия и система полного привода. Пикап способен развивать максимальную скорость до 160 км/ч.

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Интерьер модели получил светодиодную подсветку, дополнительные отсеки для хранения вещей, возможность установки двусторонней радиосвязи, мультимедийную систему с сенсорным экраном и навигацией, перчаточный ящик с охлаждением, а сиденья внедорожника покрыты специальными износостойкими чехлами.

Продажи Toyota Land Cruiser 79 Namib в ЮАР уже стартовали.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser 79 Namib, Toyota Land Cruiser 79.
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