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BMW стремится к электрификации: новинки компании говорят сами за себя

BMW стремится к электрификации: новинки компании говорят сами за себя
21:24 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Так, модель iNext будет первым полным электрокаром бренда, и скоро у всего (да, даже скромного X2 ) будет элемент электрификации.

Но первая гибридная модель в портфолио подразделения M Performance может не соответствовать ожиданиям. В сообщениях говорится, что 7-Series может стать пионером M Sport PHEV.

На портале BMWBlog говорится, что BMW предложит ориентированный на производительность вариант M750Le, когда появится модель следующего поколения с индексом G20. Используя традиционный ДВС и электромотор, M750Le может развивать мощность до 550 л.с. и крутящий момент в 800 Нм.

При использовании аккумуляторов BMW пятого поколения, которые сначала будут доступны на электрическом X3, M750Le должен иметь гораздо больший запас хода, чем его предшественник.

Текущий Plug-In Hybrid 7-Series получила запас хода всего в 26 км исключительно на электротяге. M750Le будет доступен как с расширенной, так и со стандартной колесной базой.

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Также нашему изданию стало известно, что электрический BMW 7-Series, получивший название i7, должен появиться в 2021 году. Емкость аккумулятора может варьироваться от 80 до 120 кВт/ч с расчетным диапазоном в 700 км.

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Автомобиль, BMW, Авто, Электрокар.
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