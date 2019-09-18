Уникальный электромобиль на базе "Буханки" (Фото)

Это развитие предыдущих моделей У-131 и УАЗ-451МИ.

Инженеры завода еще 39 лет назад разработали свой первый электромобиль, который даже пустили в мелкосерийное производство. Электромобиль УАЗ-3801 был разработан на базе УАЗ-451 совместно заводом УАЗ и НПП "Квант".

Как пишет Speedme.ru, он отличался от предшественников повышенной грузоподъемностью: с 500 до 800 кг (а по некоторым источникам 650). В добавок имел аккумуляторный отсек, который из-под рамы (как в случае с УАЗ-451МИ) переместился в кузов фургона. А для доступа к нему были сделаны специальные лючки с каждого борта.

Установленная батарея изменила и боковую дверь в салон — ее пришлось обрезать снизу. Внутри пол кузова обрел ступенчатый вид из-за той же батареи внизу.

Всего завод выпустил 65 таких УАЗ-3801 в период с 1980-1985 годы. Тогда вес 12 аккумуляторов составлял 680 кг,а полная масса транспортного средства достигала 2,7 тонны. Зарядить батарею можно было за час от бортового зарядного устройства до 80% и она могла проехать 48-50 км пробега. В последствии установили систему рекуперации, которая добавляла к пробегу еще 30-35 км. Для зимы установили бензиновый отопитель от "Запорожца".

Всего осталось всего несколько экземпляров электрических "Буханок", а на фото — один из последних оставшихся носителей асинхронного привода, разработанного Зверевым.