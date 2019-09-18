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Среда, 18.09.2019
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Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто
Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто

Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто

Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто
18:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Владельцы электромобилей теперь могут выбирать шум, издаваемый их транспортным средством.

Владельцы электромобилей будут выбирать уровень шума двигателя автомобиля для безопасности пешеходов и велосипедистов, сообщает Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA). В NHTSA утверждают, что производители в скором времени смогут предоставить владельцам "тихих автомобилей" несколько вариантов уровня шума двигателя. Автомобили будут генерировать шум при движении со скоростью менее 30 км/час.

По данным управления безопасностью дорожного движения США, электромобили на низких скоростях работают слишком тихо, что представляет опасность для слепых и слабовидящих пешеходов. На более высоких скоростях шум двигателя и сопротивление ветра издают достаточно громкие звуки, чтобы предупредить других участников дорожного движения.

Призывы обеспечить электромобили и гибриды системами искусственного шума начались еще в 2010 году. В 2016 году впервые были разработаны специальные правила, обеспечивающие соблюдение этих требований транспортными средствами. Первые правила NHTSA требовали, чтобы автомобили издавали только один тип шума. Позже, в ответ на просьбы автопроизводителей, в NHTSA разрешили транспортным средствам издавать несколько типов звуковых сигналов.

Некоторые производители автомобилей уже внедрили систему искусственных звуков двигателя. Например, Mitsubishi Outlander на высоких скоростях усиливает гул двигателя. Mercedes AMG в сотрудничестве с группой Linkin Park создает уникальные звуки для электромобилей. Porsche предлагает апгрейд на $500 до спортивного автомобиля Taycan, который увеличивает громкость электродвигателя, чтобы он напоминал бензиновый.

Уникальный электромобиль на базе "Буханки" (Фото)

В Европе включение предупреждающих сигналов стало обязательным для новых транспортных средств, изготовленных после 1 июля 2019 года. Ранее, на гибридных и электрических автомобилях, изготовленных до этой даты, это было необязательно.

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Автомобиль, Двигатель, Авто, Элекромобиль, Звук двигателя.
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