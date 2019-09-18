Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто

Владельцы электромобилей теперь могут выбирать шум, издаваемый их транспортным средством.

Владельцы электромобилей будут выбирать уровень шума двигателя автомобиля для безопасности пешеходов и велосипедистов, сообщает Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA). В NHTSA утверждают, что производители в скором времени смогут предоставить владельцам "тихих автомобилей" несколько вариантов уровня шума двигателя. Автомобили будут генерировать шум при движении со скоростью менее 30 км/час.

По данным управления безопасностью дорожного движения США, электромобили на низких скоростях работают слишком тихо, что представляет опасность для слепых и слабовидящих пешеходов. На более высоких скоростях шум двигателя и сопротивление ветра издают достаточно громкие звуки, чтобы предупредить других участников дорожного движения.

Призывы обеспечить электромобили и гибриды системами искусственного шума начались еще в 2010 году. В 2016 году впервые были разработаны специальные правила, обеспечивающие соблюдение этих требований транспортными средствами. Первые правила NHTSA требовали, чтобы автомобили издавали только один тип шума. Позже, в ответ на просьбы автопроизводителей, в NHTSA разрешили транспортным средствам издавать несколько типов звуковых сигналов.

Некоторые производители автомобилей уже внедрили систему искусственных звуков двигателя. Например, Mitsubishi Outlander на высоких скоростях усиливает гул двигателя. Mercedes AMG в сотрудничестве с группой Linkin Park создает уникальные звуки для электромобилей. Porsche предлагает апгрейд на $500 до спортивного автомобиля Taycan, который увеличивает громкость электродвигателя, чтобы он напоминал бензиновый.

В Европе включение предупреждающих сигналов стало обязательным для новых транспортных средств, изготовленных после 1 июля 2019 года. Ранее, на гибридных и электрических автомобилях, изготовленных до этой даты, это было необязательно.