Электрокар Tesla Model S установил еще один рекорд скорости

Илон Маск решил не останавливаться на достигнутом и вместе со своим детищем покорил еще один всемирно известный трек.
Нюрбургринг – знаменитая трасса в Германии, где лучшее время в своем классе недавно зафиксировал Porsche Taycan Электрокар Porsche Taycan установил невероятный рекорд скорости: видео . Впрочем, триумф немецкого автопрома был недолгим.
Результаты электрокара Tesla. Как сообщает автомобильный портал AutoEvolution, в ходе тренировочного заезда Tesla Model S с модифицированной трансмиссией, тримоторной силовой установкой Plaid и экспериментальными шинами Goodyear Eagle F1 Supersport RS прошел трассу за 7 минут и 23 секунды - на 19 секунд быстрее конкурента.
Журналисты отметили, что во время испытаний стояла облачная погода, а температура воздуха не превышала 18 градусов.
Tesla Model S Plaid variant with 3 motors to begin production Q4 2020https://t.co/SmcrAUM8mE
— (@Teslarati) 17 сентября 2019 г.
Фиксация результатов. Официальный заезд с фиксацией результатов запланирован на 18 сентября. А в случае, если команда Tesla примет решение о необходимости дополнительной настройки автомобиля, гонка со временем будет перенесена на субботу, 21 сентября.
В случае успешного заезда Model S станет самым быстрым четырехдверным серийным электрокаром, который когда-либо выезжали на гоночную трассу. В дальнейшем компания планирует оснащать платформой Plaid и серийные автомобили, включая кроссовер Model X.