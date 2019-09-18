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Электрокар Tesla Model S установил еще один рекорд скорости

Электрокар Tesla Model S установил еще один рекорд скорости
18:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Электрокары Tesla известны не только как городской транспорт - Model S уже успел установить рекорд на одной из гоночных трасс.

Илон Маск решил не останавливаться на достигнутом и вместе со своим детищем покорил еще один всемирно известный трек.

Нюрбургринг – знаменитая трасса в Германии, где лучшее время в своем классе недавно зафиксировал Porsche Taycan Электрокар Porsche Taycan установил невероятный рекорд скорости: видео . Впрочем, триумф немецкого автопрома был недолгим.

Результаты электрокара Tesla. Как сообщает автомобильный портал AutoEvolution, в ходе тренировочного заезда Tesla Model S с модифицированной трансмиссией, тримоторной силовой установкой Plaid и экспериментальными шинами Goodyear Eagle F1 Supersport RS прошел трассу за 7 минут и 23 секунды - на 19 секунд быстрее конкурента.

Журналисты отметили, что во время испытаний стояла облачная погода, а температура воздуха не превышала 18 градусов.

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Фиксация результатов. Официальный заезд с фиксацией результатов запланирован на 18 сентября. А в случае, если команда Tesla примет решение о необходимости дополнительной настройки автомобиля, гонка со временем будет перенесена на субботу, 21 сентября.

В случае успешного заезда Model S станет самым быстрым четырехдверным серийным электрокаром, который когда-либо выезжали на гоночную трассу. В дальнейшем компания планирует оснащать платформой Plaid и серийные автомобили, включая кроссовер Model X.

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Авто, Электрокар, Tesla, Tesla Model S, Илон Маск.
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