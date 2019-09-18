Ввоз авто в Украину: акциз могут отменить

Новости Украины:Авторы законопроекта отмечают, что ставки, которые действуют сейчас, противоречат Налоговому кодексу, а именно определению о социальной справедливости.

Верховная Рада предлагает отменить акциз на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

Об этом сообщает Finance.ua со ссылкой на зарегистрированный в ВР законопроект № 2132.

"Проект закона указывает, что акциз на транспорт нарушает налоговую политику", - говорится в сообщении.

Авторы отмечают, что ставки, которые действуют сейчас, противоречат Налоговому кодексу, а именно определению о социальной справедливости: налоги и сборы должны устанавливаться в соответствии с платежеспособностью налогоплательщиков.

В законопроекте говорится, что дешевые авто покупают лица с низкой платежеспособностью, а высокие акцизные налоги в сочетании с высокими ставками в несколько раз превышают цену самого автомобиля, что является налоговой дискриминацией людей.

Таким образом, на дешевый автотранспорт предлагают снизить налоги.

"Поскольку акцизный налог на транспортные средства является таковым, что в целом нарушает основные принципы налоговой политики, то любые попытки изменить акцизные ставки, которые будут зависеть от каких-либо технических, возрастных или иных характеристик, а также все попытки через чрезмерные налоги стимулировать людей покупать более новые автомобили, на которые у них нет средств, будут все равно противоречить действующему законодательству Украины и не могут выполнить задекларированную функцию", – отмечается в тексте.