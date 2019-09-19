Honda показала новый кроссовер Breeze до официальной премьеры (Фото)

Гибрид работает в тандеме только с вариатором, а бензиновый мотор – с 6МКПП или вариатором.

Новый кроссовер Honda Breeze походит на популярную модель Honda CR-V актуальной генерации, однако его внешность отличается от "донора".

Новинке достались новые бамперы и капот, измененная решетка радиатора, модернизированная головная оптика и иные задние фонари.

Своими габаритами Breeze немного превосходит CR-V: его длина достигает отметки в 4 634 мм при колесной базе 2 661 мм.

Новый кросс доступен для покупки с полуторалитровым 193-сильным бензиновым турбомотором или же с гибридной установкой, в состав которой вошли двухлитровый "атмосферник" и два электродвижка суммарной мощностью 215 лошадиных сил.

Также Honda Breeze может похвастаться богатым набором доступных опций: адаптивный круиз-контроль, камеры кругового видеообзора, системы предупреждения столкновений, мониторинга "слепых" зон, контроля полосы движения и многое другое. Новинка разрабатывалась специально для авторынка Китая.