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Fiat совместно с Trussardi выпустил спецверсию ситикара Panda (Фото)

Fiat совместно с Trussardi выпустил спецверсию ситикара Panda (Фото)
14:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Машина обзавелась матовой окраской кузова, именуемой Caffè Italiano Brown, контрастирующей с черными элементами, получившими эмблемы Trussardi.

Корпорация Fiat продемонстрировала особую вариацию авто Panda, разработанную в сотрудничестве с известной маркой Trussardi. 

Вариация Panda Trussardi позиционируется как дебютная шикарная версия городской машины. Особая вариация построена на базе псевдовнедорожного Cross. 

Кроме Caffè Italiano Brown новая вариация модели Panda будет доступна в таких цветах, как Gelato White, Cinema Black и Colosseo Grey. В авто установили легкосплавные диски на 15 дюймов с шильдиками Trussardi, защитные пластины на кузове, а еще рейлинги черного цвета на крыше и черные корпуса боковых зеркал.

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Салон новинки укомплектовали особой обивкой кресел, фирменными ковриками с надписью Trussardi, а еще иными вставками на панелях дверей.

Особая вариация Panda получила полный перечень оборудования, в том числе мультимедийным комплексом. Моторная гамма ситикара будет представлена бензиновым двигателем на 1,2 производительностью 67 или 83 л.с. Привод будет доступен только передний. Следует подчеркнуть, что это версия ситикара является дебютной моделью, которая появилась при сотрудничестве Fiat и Trussardi.

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Fiat, Автомобили, Авто, Trussardi, Ситикар Panda.
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