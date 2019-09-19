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Четверг, 19.09.2019
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Компания Honda показала маленькую шикарную концепцию Skyroom (Фото)

Смотрите фото (3)
Компания Honda показала маленькую шикарную концепцию Skyroom (Фото)
15:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Крошечная концепция Honda, получившая название Skyroom, — это универсальность и комфорт.

Нет сомнений в том, что автомобилибудущего будут работать на электричестве и ездить сами.

Практически все производители вкладывают значительные средства в эти новые технологии.

Эта концепция от дизайнера Дахе Чжон показывает, как может выглядеть автомобиль будущего от Honda.

Она будет иметь электрическую силовую установку, позволяющую раздвинуть переднюю и заднюю оси к конечностям автомобиля и, таким образом, создать просторный салон, несмотря на компактные размеры автомобиля.

Интерьеры современных автомобилей имеют прямоугольную форму, потому что в целом автомобили имеют прямоугольную форму. Тем не менее, кабина Honda Skyroom на самом деле круглая и имеет абсолютно плоскую крышу.

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Это позволило дизайнеру создать уникальный салон, в котором доминирует круглый диван-кровать, при этом его можно транформировать и использовать для самых разных вещей - например, откинуться назад, расслабиться или даже вздремнуть.

Размеры автомобиля пока отсутствуют, но его площадь, вероятно, не намного больше, чем у Smart ForTwo. Таким образом, кабину нельзя назвать огромной, но она просторнее, чем кажется благодаря закругленному ветровому стеклу и панорамной стеклянной крыше. Крыша также может быть открыта, превращая автомобиль в кабриолет.

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Автомобиль, Honda, Авто, Smart Fortwo, Дахе Чжон, Skyroom, Honda Skyroom.
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