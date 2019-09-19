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Porsche предлагает своим покупателям mp3-трек за 500 долларов

Porsche предлагает своим покупателям mp3-трек за 500 долларов
19:54 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

И это даже не музыкальная композиция!

Онлайн-конфигуратор нового электрокара Porsche Taycan раскрыл одну интересную опцию, которую производитель предлагает для автомобиля за 150 тысяч долларов. Это аудиофайл, который за 500 дополнительных долларов Porsche запишет на жесткий диск системного компьютера автомобиля.

"Электрический спортивный звук" или Porsche Electric Sport Sound, в случае выбора этой опции, будет проигрываться штатной аудиосистемой. Описание опции на официальном сайте выглядит следующим образом:

"Porsche Electric Sport Sound усиливает собственное звучание электромобиля и делает его еще более эмоциональным - как снаружи, так и внутри авто. Звук может быть активирован или деактивирован по желанию водителя, при помощи системы Porsche Communication Management (PCM)".

В онлайн-конфигураторе электрокара эта опция находится в разделе Performance. "Порше" даже позволяет покупателю прослушать файл перед покупкой. Первая часть звуковой дорожки представляет собой звучание изнутри машины, а вторая – как он звучит снаружи для пешеходов.

Владельцы электромобилей смогут "выбирать" звуки двигателя своего авто

Звуковое сопровождение для электрокаров является обязательным требованием в ЕС с этого лета. Все электромобили должны быть слышны на скорости более 20 км/ч. Каждый автопроизводитель решает этот вопрос по-своему - одни записывают симфонический оркестр, другие синтезируют ни на что не похожие звуки или записывают натуральное звучание бензиновой версии автомобиля. По предварительной информации, Porsche Taycan в базовом исполнении будет иметь звуковое сопровождение, за которое не нужно будет платить дополнительно, а описанная опция предлагается исключительно в имиджевых целях.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Porsche Taycan, Porsche Taycan 2020, Новинка авто.
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