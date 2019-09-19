Chevrolet осталась без гибридов: Malibu Hybrid скоро уйдет в историю

19 февраля 2019 года был выпущен последний экземпляр модели Volt, а вчера стало известно, что и дни бензоэлектрического седана Malibu Hybrid сочтены.

В гамме Malibu 2020 модельного года такой версии уже нет. Автомобиль остался с обычными турбочетвёрками 1.5 (162 л.с., 250 Н•м) и 2.0 (253 л.с., 353 Н•м). Первой положен в напарники вариатор, второй — девятиступенчатый "автомат".

Силовая установка Malibu похожа на Volt: ДВС и два электромотора в блоке. Разница: в Вольте был мотор 1.5, а в Malibu — 1.8. Отличалась и батарея. Поскольку Malibu не заряжался от розетки, то довольствовался ёмкостью 1,5 кВт•ч, тогда как в Вольте аккумулятор был огромным по меркам гибридов — на 18,4 кВт•ч.

Модель Volt (два поколения, выпускавшиеся с 2010 по 2019-й) была одной из первых, предложивших современный автомобиль с зарядкой от розетки для масс. Она проложила дорогу другим гибридам и электрокарам, однако её ежегодные продажи в США никогда не превышали 25 000. Ещё в 2017-м инсайдеры предрекали Вольту исчезновение из-за слабой популярности. Так и вышло.

Американцы не приводят доли гибрида в общих продажах Malibu, но и в целом этот седан идёт по нисходящей: в 2016 году в США продан 227 881 экземпляр, в 2017-м — 185 857, в 2018-м — 144 542, в январе-марте 2019-го — 34 150 штук.

Двоякодвижимый Malibu тоже не слишком-то оправдал надежды создателей. Теперь из природолюбивых моделей у марки остался электрокар Chevrolet Bolt (в прошлом году в США продано 18 019 экземпляров). Он нынешним летом прошёл обновление: в частности, увеличил тяговую батарею с 60 до 66 кВт•ч. Видимо, на чисто электрических машинах компания и сосредоточит внимание, о чём свидетельствуют паркетник Chevrolet Menlo EV, созданный для китайского рынка, и ещё только испытываемый Chevrolet Bolt EUV.