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Пятница, 20.09.2019
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Представлен самый мощный серийный Grand Cherokee Summit (Фото)

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Представлен самый мощный серийный Grand Cherokee Summit (Фото)
09:06 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Внешность новой версии выделяется благодаря платиновому пакету, в который вошли хромированные элементы кузова.

Продажи внедорожника стартовали в Австралии.

Первые товарные автомомбили Jeep Grand Cherokee Summit уже прибыли в австралийские автосалоны. Внедорожник стоит от 84 450 австралийских долларов (57 840 долл. США) без учета дорожных расходов.

Представлен самый мощный серийныйСпецверсия внедорожника также имеет светодиодные противотуманные фары, двойные трапециевидные патрубки выхлопной системы, окрашенную в цвет кузова обшивку боковых порогов, колесные арки, крышки боковых зеркал и дверные ручки, а также 20-дюймовые легкосплавные диски.

Салон получил замшевую отделку, подоконники с подсветкой, а сиденья обиты кожей NaturaPlus. В список стандартного оснащения вошли 8,4-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса Uconnect с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема Harman Kardon, активное шумоподавление и панорамный люк на крыше. По желанию клиенты могут заказать стеганые кожаные сиденья Laguna с контрастной строчкой и развлекательную систему на задних сиденьях.

Кроме того новинка имеет набор систем безопасности, таких как передний и задний датчики парковки, камера заднего хода, предупреждение о прямом столкновении, предупреждение о выходе из полосы движения, контроль мертвой точки, помощь при парковке, помощь при торможении и адаптивный круиз-контроль.

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В движение Grand Cherokee Summit 2019 приводится 3,0-литровым дизельным V6, который имеет мощность в 247 л.с. и 570 Нм крутящего момента. Пару агрегату составляет 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF и полный привод. Новинка имеет четыре режимами езды: Rock, Snow, Mud, Sand и Auto, а также пневматическую подвеска.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Jeep, Лагуна, Harman Kardon, Jeep Grand Cherokee Summit, Apple CarPlay и Android Auto, NaturaPlus, Grand Cherokee Summit.
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