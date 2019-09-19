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Гибридный Honda CR-V выйдет на рынок в 2020: что известно о новом внедорожнике

Гибридный Honda CR-V выйдет на рынок в 2020: что известно о новом внедорожнике
04:02 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Первый гибридный внедорожник Honda – 2020 CR-V появится в 2020 году.

Японский брэнд все же ведет разработку внедорожника для американского рынка, основой машины станет уже известная CR-V. Прирост производительности ожидается небольшой – 212 л\с у гибрида против 190 у бензинового собрата. Однако основная фишка 2020 CR-V – далеко не в этом.

По сравнению с обычной версией Honda экономичность гибрида в городской среде составит около 50%. И это учитывая то, что официальных данных пока нет.

Уникальная двухмоторная технология позволит перекидывать привод электродвигателя на задние колеса, что очень положительно скажется на тяге. Что также интересно – ездить на CR-V можно будет и в полностью электрическом режиме, однако пока неизвестно, насколько хватит аккумуляторов.

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Не забыли в Honda и про многие плюшки современного автомобиля: семидюймовый тачскрин позволит использовать Android Auto и Apple CarPlay, а комплектация "Touring" включит в себя Qi устройство для беспроводной зарядки мобильника. В любую комплектацию также войдет Honda Sensing. Это система, схожая с автопилотом Tesla; она также способна тормозить при экстренных обстоятельствах (включая обнаружение пешехода), помощь в выезде на полосу и удерживании дороги, а также адаптивный круиз контроль. В опциях будет доступна видимость слепых зон.

Дата появления новинки на массовом рынке пока крайне примерна – в начале 2020 года. Цена также пока не известна.

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Внедорожник, Honda, CR-V, Гибрид, 2020 CR-V.
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