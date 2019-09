Гибридный Honda CR-V выйдет на рынок в 2020: что известно о новом внедорожнике

Японский брэнд все же ведет разработку внедорожника для американского рынка, основой машины станет уже известная CR-V. Прирост производительности ожидается небольшой – 212 л\с у гибрида против 190 у бензинового собрата. Однако основная фишка 2020 CR-V – далеко не в этом.

По сравнению с обычной версией Honda экономичность гибрида в городской среде составит около 50%. И это учитывая то, что официальных данных пока нет.

Уникальная двухмоторная технология позволит перекидывать привод электродвигателя на задние колеса, что очень положительно скажется на тяге. Что также интересно – ездить на CR-V можно будет и в полностью электрическом режиме, однако пока неизвестно, насколько хватит аккумуляторов.

It’s Official the 2020 Honda CR-v HYBRID with 2.0 L 2 motor hybrid engine 212 hp/ 243tq PLUS standard AWD! Also All other CRV’s get 1.5 turbo engines with sensing standard #2020Crv #hondaCRV pic.twitter.com/YdUMuUow0t

— HondaPro Jason (@hondaprojason) September 18, 2019