УАЗ выпустил шестиколесный 7-метровый грузовик

Пока точно не известно, попадет он или нет в серийное производство.

В Интернете появились фотографии шестиколесного легкого грузовика "УАЗ Профи".

По слухам, шестиколесный "УАЗ Профи" сделали специально для перевозки грузов по Ульяновскому автозаводу. Кстати, там его, судя по всему, и сфотографировали. Если это действительно так, то в серию он вряд ли пойдет.

Но УАЗ все-таки планирует выпустить "УАЗ Профи" с удлиненной колесной базой. Вот только колес у него будет не шесть, а четыре, как у подавляющего большинства автомобилей. Он получит удлиненную колесную базу, удлиненную бортовую платформу, усиленные раму и рессоры.

Ранее Ульяновский автозавод уже проектировал трехосные автомобили. Так, например, в середине 1970-х годов появился экспериментальный трехосный бортовой УАЗ-452ДГ, а в 2000-е годы создали трехосный грузовичок на базе УАЗ-2360.

В ближайшие несколько лет УАЗ может также разработать и выпустить на рынок новый грузовик серии "Профи" с увеличенной грузоподъемностью. Пока о нем практически ничего не известно.