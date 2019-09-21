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SpaceTourer от Citroen получил дизельный двигатель (Фото)

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SpaceTourer от Citroen получил дизельный двигатель (Фото)
09:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Клиентам доступно две комплектации минивэна - "Feel" и "Flair", каждая из которых в стандартной комплектации имеет 8 посадочных мест.

Французский минивэн обойдется покупателям по цене от 34 920 фунтов стерлингов (43 541 долларов США).

Британским покупателям в скором времени станет доступен Citroen SpaceTourer, оснащенный 2,0-литровым дизельным двигателем BlueHDI и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новинка уже доступна для заказа, а первые поставки ожидаются в октябре. Силовой агрегат вырабатывает 120 л.с. и стоит на 1 700 фунтов стерлингов (2120 долл. США) больше, чем аналогичная комплектация, но с 1,5-литровым двигателем BlueHDI 120 S & S и 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Они также оснащены установленными на рейке задними сиденьями, детским зеркалом для наблюдения и шестью наборами точек крепления Isofix. По размерам новинка доступна в двух исполнениях Medium и XL, причем последняя предлагает дополнительные 35 см длины.

В исполнении Flair минивэн имеет черную кожаную отделку сидений, электрическую регулировку, обогрев и массаж передних сидений, панорамную крышу, двойные раздвижные задние двери, проекционный дисплей, функцию контроля слепых зон, цветную камеру заднего вида с обзором на 180 граудсов, вход и запуск без ключа, плюс Citroen Connect Nav

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В топовом исполнении Business Lounge, стартовая цена которой составляет 44 465 фунтов стерлингов (55 442 долларов США) в Великобритании, минивэн поставляется с четырьмя креслами в задней части салона, столом и большим пространством в салоне.

Цены на Citroen SpaceTourer начинаются с отметки в 34 920 фунтов стерлингов (43 541 долл. США) в комплектации Feel с двигателем 1,5 BlueHDI 120 или 36 620 фунтов стерлингов (46 660 долларов США), если вы хотите новый комбинированный двигатель и коробку передач (2.0 BlueHDI 120 EAT8 S & S).

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Автомобиль, Авто, Business Lounge, Медиум, BlueHDi, Feel, Citroen SpaceToure.
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