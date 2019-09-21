Chery выпустила крутой электрический фургон (Фото)

Dolphin EV оборудован задним приводом, независимой передней подвеской типа МакФерсон и задней — зависимой, на листовых рессорах.

Китайская компания Karry, который является дочерним подразделением Chery по производству грузовиков, показала новую модель, которой стал полностью электрический вэн Dolphin EV.

Размеры новинки составляют 5 457 мм в длину, 1 850 мм в ширину и 2 046 мм в высоту, колесная база, колесная база Dolphin EV равна 3 380 мм.

Dolphin EV наделен рамным шасси с синхронным электродвигателем на постоянных магнитах, отдача которого составляет 82 л.с. и 230 Нм крутящего момента.

Блок литий-железо-фосфатных аккумуляторных батарей емкостью 44,5 кВт*ч расположен под полом. На одном заряде вэн способен пройти 271 км.

Объем грузового отсека составляет 7,5 кубометра, а грузоподъемность - 1 070 кг. В комплектации автомобиля есть многофункциональный дисплей, а также 10,1-дюймовый монитор мультимедийки, видеокамера заднего вида, а также климат-контроль. Заряд аккумуляторов от 30 до 80% от станции можно пополнить всего за полчаса.

Ценник Karry Dolphin EV на китайском автомобильном рынке составляет от 144 800 юаней.