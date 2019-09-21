Renault представила новый экономичный кроссовер (Фото)

Renault Captur PHEV появится в продаже осенью 2020 года, но уже следующей весной покупателям предложат второе поколение стандартного Captur.

Гибридный кроссовер Renault Captur PHEV, который должен появиться в продаже в 2020 году, получит силовую установку общей мощностью около 160 л.с.

По слухам, гибридная силовая установка Renault Captur будет состоять из 1,6 л бензинового двигателя, электромотора и стартер-генератора. На одной электротяге он проедет 45 км при максимальной скорости 135 км/ч.

Какой у него будет расход топлива – пока не известно. Понятно, что меньше, чем у обычной версии с бензиновым или дизельным мотором.

Новый Captur построен на платформе CMF-B. Его длина увеличилась на 107 мм, ширина – на 19 мм, а высота – на 7 мм. Естественно, теперь у него более просторный салон, чем раньше.

Captur нового поколения получил обновленный дизайн и салон. Кстати, салон теперь отделан более качественными материалами, чем раньше. Там есть обновленная мультимедийная система и цифровая приборная панель.