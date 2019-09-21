Самые удобные способы перевозки велосипеда на автомобиле (Фото)

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда перед ними возникает необходимость перевезти велосипед.
Крыша
Крыша в качестве временного пристанища для велосипеда хороша тем, что туда можно вместить не один велик, а несколько. Причем крепятся они там надежно. Кроме того, в этом случае у водителя сохранится хороший обзор.
Правда, в таком методе перевозки велика есть и минусы. Например, увеличивается габаритная высота и расход топлива, ухудшается управляемость машиной.
Фаркоп
Самый безопасный и надежный способ перевозки велосипеда обеспечивает тягово-сцепное устройство (фаркоп). К тому же с его помощью можно перевозить сразу четыре велика. Но у такого метода есть и минусы. Например, фаркопы есть далеко не у всех автомобилей. Они ухудшают обзор и перекрывают номер, фонари и парктроники, что не понравится полиции.
Крепление на задней двери
При помощи крепления на задней двери можно перевозить одновременно до четырех велосипедов. Еще одно достоинство такого крепления – удобное хранение.
У крепления на задней двери тоже есть недостатки. Так, из-за него нельзя попасть в багажник. К тому же такое крепление сложно установить, оно может поцарапать все вокруг, а также закрывается номер, фонари и парктроники.
На запаске
Иногда велосипеды перевозят при помощи крепления на запасном колесе. Естественно, такой способ подойдет только тем машинам, у которых есть сзади запаска. Одновременно можно разместить таким образом до трех великов.