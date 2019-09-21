Самые удобные способы перевозки велосипеда на автомобиле (Фото)

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Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой, когда перед ними возникает необходимость перевезти велосипед.

Крыша

Крыша в качестве временного пристанища для велосипеда хороша тем, что туда можно вместить не один велик, а несколько. Причем крепятся они там надежно. Кроме того, в этом случае у водителя сохранится хороший обзор.

Правда, в таком методе перевозки велика есть и минусы. Например, увеличивается габаритная высота и расход топлива, ухудшается управляемость машиной.