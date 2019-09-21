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Суббота, 21.09.2019
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Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)

Рассекречена новая версия Toyota RAV4 (Фото)
19:34 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В Китае будут продавать новый кроссовер Toyota Wildlander на базе RAV4.

Эти SUV получат разную внешность, а вот в техническом плане они будут одинаковы.

На днях производитель наконец-то рассекретил доступные для покупки спецификации этих двух кроссоверов.

В октябре автомобилистам Поднебесной предложат немного доработанный для этой страны Toyota RAV4, чья внешность повторяет глобальную модель.

В конце 2019-го в продажу поступит кроссовер Wildlander с измененным экстерьером. Известно, что марка подготовила для своих клиентов в Китае восемь вариантов исполнения новинок.

В моторную гамму паркетников вошли двухлитровый "атмосферник" мощностью 171 л.с., а также гибрид на базе 2,5-литрового бензинового мотора и электродвижка. Суммарная мощность такой силовой установки равна 178 лошадиных сил. Привод может быть как передним, так и полным, а роль трансмиссии выполняет вариатор.

Mercedes показал гибридные версии своих кроссоверов (Фото)

В списке опций для RAV4 и Wildlander - богатый набор систем активной и пассивной безопасности, куда вошли адаптивный круиз-контроль, помогающий водителю в пробках, камеры кругового видеообзора и многое другое.

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Авто, Toyota RAV4, Toyota Wildlander.
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