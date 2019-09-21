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Mercedes показал гибридные версии своих кроссоверов (Фото)

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Mercedes показал гибридные версии своих кроссоверов (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии кроссовера GLE — GLE 350 de 4Matic и GLC 300 e 4Matic.

Гибридные версии кроссовером крайне низкий расход топлива.

Немецкая компания представила гибридные исполнения кроссоверов Mercedes-Benz GLE и GLC, которые отличаются задней частью кузова и иной задней подвеской, благодаря которой появилась дополнительное пространство для увеличенной аккумуляторной батареи.

Mercedes-Benz GLE 350 de 4MATIC и GLC 300 e 4MATIC оснастили 320-сильными гибридными агрегатам, а также получили батарею емкостью 31,2 кВт/ч., обеспечивающую запас хода в 106 км. Расход топлива гибридного кроссовера составляет ,1 литр на 10 км пути.

Также на новинка дебютировали новейшие ассистенты, благодаря которым уровень активной безопасности стал выше. Так, функция Intelligent Drive является уникальной, при чем не только в сегмент.

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Напомним, что в гамме Malibu 2020 модельного года такой версии уже нет. Автомобиль остался с обычными турбочетверками 1.5 (162 л.с., 250 Н•м) и 2.0 (253 л.с., 353 Н•м). Первой положен в напарники вариатор, второй — девятиступенчатый "автомат".

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Автомобиль, Авто, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz GLE и GLC.
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