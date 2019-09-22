Не нуждается в подобном автомобиле: Ferrari не будет выпускать бюджетное авто

Вместо возрождения модели Dino как самого доступного в модельном ряду Ferrari автомобиля итальянцы сосредоточатся на выпуске спортивного кроссовера.

Серджио Маркионне когда-то заявлял, что Ferrari никогда не будет выпускать кроссовер, так как это противоречит духу марки, и обещал сделать бюджетный спорткар как идеологического наследника знаменитой модели Dino.

Предполагалось, что младший автомобиль в модельном ряду марки получит двигатель V6 от Alfa Romeo и будет стоить не более 150 тысяч долларов, чтобы успешно конкурировать с немецкими среднемоторными спорткарами Porsche 718.

Однако вице-президент Ferrari по продажам и маркетингу Энрико Гальера рассказал изданию Autocar, что в актуальном плане развития компании никаких бюджетных моделей нет.

По его словам, Ferrari просто не нуждается в подобном автомобиле, хотя говорить о полной отмене проекта всё же не стоит — скорее его отложили, так сказать, до лучших времён. Дело в том, что вместо относительно доступного суперкара, который теоретически помог бы "Феррари" привлечь новых клиентов, в Маранелло решили бросить все силы на выпуск более перспективного с коммерческой точки зрения кроссовера.

Первый вседорожный Ferrari, известный под именем Purosangue, должен выйти на рынок в 2022 году, а кроме него, уверяет Гальера, клиентам интересны уникальные гиперкары, а не бюджетные модели с V6.