Ferrari F8 Spider: родстер официально представили

Ferrari F8 Spider получил жесткую крышу, которая складывается за 14 секунд на скорости не более 45 км/ч.

При этом инженерам удалось сделать модель на 20 кг легче, чем Ferrari 488 Spider, но при этом на столько же тяжелее хардкорного 488 Pista Spider. А вот аэродинамическая эффективность F8 Spider улучшилась на 10%.

Под капотом Ferrari F8 Spider расположился 3,9-литровый V8 мощностью 720 л.с. и 770 Нм крутящего момента, знакомый по купе. Это на 50 л.с. и 10 Нм больше, чем у 488 Spider. Новинка способна ускоряться с места до 100 км/ч всего за 2,9 секунды, а до 200 км/ч — за 8,2 секунды. Максималная скорость достигает отметки в 340 км/ч.

Ferrari F8 Spider оснастили впуском от гоночного 488 Challenge. Здесь также установили выпускные коллекторы из инконеля, что позволило сделать мотор на 9,7 кг легче. Также предусмотрен сажевый фильтр, чтобы соответствовать строгим европейским нормам выбросов.

The Ferrari F8 Spider officially breaks cover and isn't it just stunning

Engine: 3.9L TT V8

Power: 720hp / 530kW, 770nm

0-100km/h: 2.9 s

0-200km/h: 7.8 s

Top speed: 340 km/h pic.twitter.com/3RVopxGCNV

