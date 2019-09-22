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Renault планирует выпустить новую модель Hyper Hatch 454 HP Zoe e-Sport EV

Renault планирует выпустить новую модель Hyper Hatch 454 HP Zoe e-Sport EV
17:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Директор французской компании, Жиль Норманд, рассказал TopGear, что, возможно, появится новая модель.

Технология исходящих аккумуляторов не будет верной для такого автомобиля, но Renault работает над аккумуляторами следующего поколения, и это может открыть больше возможностей.

Обладая прочной конструкцией, большей мощностью, чем новый и большой Mercedes-AMG A45 S, и ускорением суперкара, концепт Zoe e-Sport получил высокую оценку тех, кому посчастливилось попробовать его.

Два электродвигателя производят 460 л.с. (454 л.с. / 338 кВт) и 640 Нм крутящего момента.

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Вес машины составит 1400 кг (3086 фунтов), включая аккумулятор, весящий 450 кг (992 фунта), шоу-кар может разгоняться с 0 до 100 км / ч (0-62 миль в час) всего за 3,2 секунды.

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Renault, Авто, TopGear, Hyper Hatch 454 HP Zoe e-Sport EV, Выпуск авто, Жиль Норманд.
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