Renault планирует выпустить новую модель Hyper Hatch 454 HP Zoe e-Sport EV

Директор французской компании, Жиль Норманд, рассказал TopGear, что, возможно, появится новая модель.

Технология исходящих аккумуляторов не будет верной для такого автомобиля, но Renault работает над аккумуляторами следующего поколения, и это может открыть больше возможностей.

Обладая прочной конструкцией, большей мощностью, чем новый и большой Mercedes-AMG A45 S, и ускорением суперкара, концепт Zoe e-Sport получил высокую оценку тех, кому посчастливилось попробовать его.

Два электродвигателя производят 460 л.с. (454 л.с. / 338 кВт) и 640 Нм крутящего момента.

Вес машины составит 1400 кг (3086 фунтов), включая аккумулятор, весящий 450 кг (992 фунта), шоу-кар может разгоняться с 0 до 100 км / ч (0-62 миль в час) всего за 3,2 секунды.