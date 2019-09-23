Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Зеленский начал рабочую поездку в США
Зеленский начал рабочую поездку в США
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Пристайко назвал вероятную дату проведения саммита "Нормандской четверки"
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
Свитолина на шаг приблизилась к Итоговому турниру WTA
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020
"Мстители: Финал" будет бороться за золотую статуэтку "Оскар" 2020

Volkswagen повысил мощность двигателя для Beetle

Volkswagen повысил мощность двигателя для Beetle
12:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Производители двигателей немецкого тюнинг-ателье B&B сумели повысить отдачу мощности Volkswagen Beetle до 380 лошадиных сил.

Стоит отметить, что самая топовая версия компактного автомобиля оснащается силовой установкой мощностью 310 лошадиных сил.

Мотористы приготовили трёхуровневую форсировку для двухлитрового турбированного мотора немецкого автомобиля VW Beetle.

Данный двигатель без какой-либо модификации развивает мощность в 220 лошадиных сил, однако B&B сумели увеличить её более чем в 1,5 раза.

Самый первый пакет включает в себя увеличение мощности мотора до 300 лошадиных сил, эта доработка стоит 1,5 тысячи евро. Следующая фаза уже обойдётся в 3950 евро, технические характеристики увеличатся до 326 лошадиных сил.

А самый мощный комплект с доработанной системой охлаждения, полностью перепрошитым блоком электронного управления и новой турбиной выйдёт покупателю в 9950 евро. Мощность увеличится до 380 лошадиных сил. От 0 до 100 км/ч Volkswagen Beetle сумеет разогнаться всего за 5,2 секунды. При этом максимальная скорость тюнингованного автомобиля достигнет 250 км/ч.

Также можно дополнительно заказать улучшенную выхлопную систему компании Kat. Стандартная версия обойдётся в 1000 евро, а гоночная будет стоить 2950 евро. Также есть возможность добавить в автомобиль более жёсткую фирменную амортизацию от тюнинг-ателье. Стоимость пакета находится в районе 300 евро. Однако гоночная подвеска будет стоить значительно больше - 1798 евро.

Более того покупатель может заменить тормоза автомобиля более эффективными за 3795 евро, а также подчеркнуть стиль 20-дюймовыми колёсными дисками за 3297 евро.

Volkswagen анонсировал новый электрический кроссовер (Фото)

Абсолютно на каждом Volkswagen Beetle специалисты из тюнинг-ателье B&B снимут ограничение скорости и перенастроят АКПП для увеличенной мощности.

Перенастройка кабриолета в спорткар обойдётся довольно дорого — порядка 22 тысяч евро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Volkswagen, Авто, Volkswagen Beetle.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 Xiaomi Mi Mix Alpha: тизер нового смартфона (Фото)
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Ковалив - новая заместитель Богдана: кто она
Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Доказательства того, что на Венере когда-то могла быть жизнь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь