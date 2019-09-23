Volkswagen повысил мощность двигателя для Beetle

Производители двигателей немецкого тюнинг-ателье B&B сумели повысить отдачу мощности Volkswagen Beetle до 380 лошадиных сил.

Стоит отметить, что самая топовая версия компактного автомобиля оснащается силовой установкой мощностью 310 лошадиных сил.

Мотористы приготовили трёхуровневую форсировку для двухлитрового турбированного мотора немецкого автомобиля VW Beetle.

Данный двигатель без какой-либо модификации развивает мощность в 220 лошадиных сил, однако B&B сумели увеличить её более чем в 1,5 раза.

Самый первый пакет включает в себя увеличение мощности мотора до 300 лошадиных сил, эта доработка стоит 1,5 тысячи евро. Следующая фаза уже обойдётся в 3950 евро, технические характеристики увеличатся до 326 лошадиных сил.

А самый мощный комплект с доработанной системой охлаждения, полностью перепрошитым блоком электронного управления и новой турбиной выйдёт покупателю в 9950 евро. Мощность увеличится до 380 лошадиных сил. От 0 до 100 км/ч Volkswagen Beetle сумеет разогнаться всего за 5,2 секунды. При этом максимальная скорость тюнингованного автомобиля достигнет 250 км/ч.

Также можно дополнительно заказать улучшенную выхлопную систему компании Kat. Стандартная версия обойдётся в 1000 евро, а гоночная будет стоить 2950 евро. Также есть возможность добавить в автомобиль более жёсткую фирменную амортизацию от тюнинг-ателье. Стоимость пакета находится в районе 300 евро. Однако гоночная подвеска будет стоить значительно больше - 1798 евро.

Более того покупатель может заменить тормоза автомобиля более эффективными за 3795 евро, а также подчеркнуть стиль 20-дюймовыми колёсными дисками за 3297 евро.

Абсолютно на каждом Volkswagen Beetle специалисты из тюнинг-ателье B&B снимут ограничение скорости и перенастроят АКПП для увеличенной мощности.

Перенастройка кабриолета в спорткар обойдётся довольно дорого — порядка 22 тысяч евро.