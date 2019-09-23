В Сети показали фото уникального советского микроавтобуса (Фото)

Один такой микроавтобус можно увидеть даже в знаменитой советской кинокомедии "Кавказская пленница".

В интернете показали фотографии советского микроавтобуса "Старт", выпускавшегося в ограниченном количестве в 1963-1970 годах. Пожалуй, это был самый красивый микроавтобус, созданный в СССР.

"Старт" разработали на Северодонецкой авторемонтной базе при помощи специалистов ПО "Стеклопластик". В нем широко использовались комплектующие от ГАЗ-21 "Волга".

Главной особенностью этого микроавтобуса, помимо дизайна, было то, что его кузов делали из пластмассы. Естественно, это была специальная пластмасса, разработанная инженерами ПО "Стеклопластик".

Микроавтобус оснащался таким же мотором, что и ГАЗ-21 "Волга". Это двигатель ЗМЗ-21. К сожалению, источники умалчивают о динамических характеристиках "Старта". Думаем, для своего времени они были весьма приличными.

"Старт" выпускали в небольшом количестве в нескольких городах — в Северодонецке, Донецке и Луганске.