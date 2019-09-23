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KIA может превратить ситикар Picanto в электрокар

KIA может превратить ситикар Picanto в электрокар
20:21 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания KIA уже продает в Европе e-Soul и e-Niro, однако на достигнутом останавливаться явно не собирается.

На очереди – "зеленый" ситикар KIA Picanto, который в настоящее время предлагается к покупке с литровым бензиновым мотором мощностью 67 л.с. и МКПП в качестве трансмиссии.

О возможном появлении электрической версии этой модели рассказал портал "Automotive News" со ссылкой на Эмилио Эрреру, топ-менеджера европейского подразделения корейской компании.

О конкретных сроках речи пока не идет, поскольку марке предстоит найти решение важной проблемы, касающейся ценообразования. Сегодня KIA Picanto считается самой доступной моделью марки, однако если он перейдет в разряд электрокаров, что об этом преимуществе придется забыть.

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Электромобили стоят дороже машин с традиционными ДВС. Так, для сравнения, за актуальный Picanto в Германии придется заплатить, как минимум, 10 290 евро, а вот за тот же e-Niro просят уже от 35 290 евро.

По словам Эмилио Эрреры, электрический KIA Picanto мог бы стоить порядка 20 000 евро. Вопрос, как это сделать, и предстоит решить перед запуском "розеточного" Picanto.

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Авто, Электрокар, Kia Picanto, Ситикар, Эмилио Эрреру.
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