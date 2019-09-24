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Ferrari выпустил свой первый кроссовер под названием Purosangue (Фото)

Ferrari выпустил свой первый кроссовер под названием Purosangue (Фото)
08:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Данная модель войдет в число 15, презентацию которых автопроизводитель планирует осуществить до 2023 года.

В современном автомобильном мире тенденция в последнее время сдвигается к тому, что каждому уважающему себя автомобильному производителю стоит иметь в линейке моделей хотя бы один кроссовер. 

Недавно прошла презентация модели Lamborghini Urus, а теперь среди заряженных кроссоверов спортивного стиля появится Ferrari Purosangue, с большой вероятностью имеющий возможность стать его основным конкурентом. 

Первые упоминания и общая информация. Первая информация о том, что компания Ferrari планирует наладить выпуск кроссоверов, появилась осенью 2018 года. Практически через год, была обнародована информация о выпуске спортивной версии кроссовера Purosangue. По словам представителей компании-производителя, новой модели будет по силам составить конкуренцию своим основным соперникам - Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, и Lamborghini Urus. 

Технические особенности. Для создания новых автомобилей, применяется новый тип тележек, в которых двигатель располагается в центральной части, например F8 Tributo.

Второй вариант, предусматривает расположение двигателя в передней или средней части. Именно на таком GT и будет создан кроссовер Purosangue. Это даст возможность установки в подкапотное пространство двигателей типа V6, V8 и V12. Помимо этого, можно установить и гибридную силовую установку, особенностями которой станут роботизированная трансмиссия и двойное сцепление. Привод в данном случае может быть либо передним, либо полным. Следствием применения таких разработок будет получение автопроизводителем возможности установки на машину различных типов кузовов, и их комбинирование в зависимости от пожеланий покупателя.

Предположительно, длина автомобиля будет равна примерно 5 метрам. Пассажировместимость новинки будет составлять 4 человека. В качестве мотора будет использован битурбированный двигатель V8, мощность которого составит 400 л.с. Взаимодействовать с ним будут сразу три двигателя на электротяге. Первый из них расположится между самим мотором и коробкой передач, а остальные два обеспечивают привод на передние колеса. Моторы, расположенные спереди, имеют независимую систему управления, что дает автомобилю возможность изменения векторной тяги. Общая мощность электрических двигателей равна 220 л.с, а всех моторов данного кроссовера - порядка 1000 л.с.

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В паре с данным мотором работает 8-скоростная роботизированная коробка передач, с наличием двух сцеплений и системой полного привода. Интересным моментом является то, что в конструкции отсутствует задняя передача, роль которой выполняет реверс двигателей на передней оси. В этот момент двигатель внутреннего сгорания не работает. Питание электрических моторов выполняется за счет Li-ion аккумуляторов мощностью 7,9 кВт.

Итог. Примерный запас хода данного автомобиля на электрической тяге составляет 25 км, с предельной скоростью передвижения 135 км/ч. По имеющейся информации, со временем гибридный вариант силовой установки для Ferrari Purosangue могут заменить на усиленный шестицилиндровый мотор.

Имеется большая вероятность того, что в итоге это будет заряженная комплектация с силовой установкой типа V12. Каким в итоге получится данный автомобиль и сколько вариантов комплектации у него будет, на данный момент информации пока нет. Возможно, комментарии представителей компании по этому поводу будут сделаны несколько позже.

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Все по теме:

Ferrari, Автомобиль, Авто, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga, Rolls-Royce Cullinan, Ferrari Purosangue, Purosangue.
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