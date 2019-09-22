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G-Power улучшил свой купе-кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 S (Фото)

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G-Power улучшил свой купе-кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 S (Фото)
20:09 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Вряд ли кто-то станет жаловаться на отсутствие производительности, но всегда найдутся те, кто будет хотеть большего.

После посещения тюнинг-ателье G-Power Mercedes-Benz GLE Coupe в облике AMG GLE 63 S стал настоящим "монстром" благодаря 5,5-литровому V8 с двойным турбонаддувом, который производит 585 л.с. и 760 Нм крутящего момента.

Кроме того, кросс-купе получил новые турбокомпрессоры, выхлопную систему, программное обеспечение и другие оптимизированные и новые компоненты.

К сожалению, тюнеры не разглашают, насколько быстро настроенный GLE 63 S Coupe разгоняется до 100 км/ч, но стандартной версии требуется всего 4,2 секунды.

Ограничитель максимальной скорости снят, поэтому он наверняка выйдет за пределы 280 км/ч, которыми ограничена заводская модель, оснащенная дополнительным пакетом драйверов AMG.

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Mercedes-AMG GLE 63 S стал более ярким благодаря декоративным полосам и другим элементам, на которых разместился фирменный логотип тюнера. Комплект колесных дисков являются частью линии Hurricane RR и могут похвастаться пятиспицевым узором с монохромной отделкой глубоко-черного цвета, диаметром 23 дюйма и обутыми в шины размером 315/25.

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Модернизация купе GLE 63 S обойдется недешево, так как в Германии стоимость одного пакета обновления составляет 19 130 евро. Увеличение V-max стоит 595 евро, а выхлопная система из нержавеющей стали обойдется в 4600 евро.

G-Power также предлагает модернизацию интерьера и пару дизайнов рулевого колеса на выбор.

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Авто, Кроссовер, G-Power, Купе-кроссовер, Mercedes-AMG GLE 63 S.
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