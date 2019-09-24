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Вторник, 24.09.2019
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СМИ: KIA Sorento новое поколение готово к дебюту (Фото)

СМИ: KIA Sorento новое поколение готово к дебюту (Фото)
11:48 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Корма авто, которой достался массивный диффузор, в свою очередь, будет напоминать Range Rover Sport.

Судя по снимкам, которые публикует зарубежный портал Carscoops, после смены поколений передняя часть кузова KIA Sorento будет оформлена в духе нового Seltos с растянутой фирменной решеткой радиатора и зауженной головной оптикой на светодиодах.

В салоне кроссовера нового поколения появилась абсолютно новая передняя панель, удобная цифровая "приборка", иной руль и современная мультимедиа с "парящим" тачскрином.

Также производитель позаботился о том, чтобы у пассажиров второго ряда появилось больше пространства.

Знакомство поклонников корейской марки с новинкой, по данным СМИ, состоится в ближайшие месяцы.

Такой кросс, помимо измененной внешности, получает более богатый перечень доступных опций. Например, уже в "базе" новый Sorento получает адаптивным круиз-контролем, помогающий водителю двигаться в пробках. Версии постарше оснащаются камерами кругового видеобзора, системой помощи при выезде с парковки задним ходом и пр.

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В движение новинку приводит один из трех доступных моторов: 2,4-литровый "атмосферник", двухлитровый турбомотор и 2,2-литровый дизель.

Также в продаже появится популярный сегодня гибрид, в состав которого войдут бензиновый ДВС на два литра и электродвижок. На роль трансмиссии выбрали 8АКПП, а привод может быть как передним, так и полным.

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Все по теме:

Автомобиль, Авто, Kia Sorento, Range Rover Sport, Seltos, Carscoops, Атмосферник.
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