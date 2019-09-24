Представлен Bugatti лимузин-вседорожник

Следующая новая модель Bugatti не будет кроссовером в прямом смысле этого слова.

Новая модель будет необычной

Такое заявление в своем интервью CAR Magazine сделал глава французского люксового автопроизводителя Стефан Винкельманн, передает Хроника.инфо со ссылкой на Autonews.

Ни для кого не является секретом, что Bugatti хочет расширить свою модельную линейку, чтобы привлечь новых покупателей. Это будет модель, кардинальным образом отличающаяся от Chiron и всех его версий. Кое-кто высказывал мысль, что речь идет о кроссовере, ведь некоторые люксовые автопроизводители уже вошли или скоро войдут в этот сегмент автомобильного рынка.

Но Стефан Винкельманн говорит, что Bugatti на данном этапе не рассматривает возможность выпуска кроссовера. Так о какой же модели все-таки идет речь?

Скорее всего, это высокопроизводительный суперроскошный лимузин с увеличенным дорожным просветом. Т.е. своего рода вседорожник, а не традиционный кроссовер и тем более внедорожник. CAR Magazine считает, что речь идет про "спортивный кроссовер с более высокой посадкой, чем седан, и с менее квадратных кузовом, чем SUV".

единственное, что точно известно, так это то, что новая модель компании Bugatti будет довольно дорогой. Винкельманн признался, что ее стартовая цена составит около 1 млн. долларов. Это заметно меньше, чем стоимость Chiron. Все равно новинка люксового французского автопроизводителя станет самой дорогой в своем классе.